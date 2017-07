De Boer schakelt na Cillessen door naar nieuwe keeper

Frank de Boer heeft een nieuwe keeper op het oog. Jasper Cillessen was zijn eerste keuze, maar die was niet van plan om FC Barcelona te verlaten voor Crystal Palace.



Daarom is De Boer nu uitgekomen bij Adrián. De huidige keeper van West Ham United wordt door Engelse media aan Palace gelinkt en de Londense clubs zou zelfs al zijn begonnen aan de gesprekken.



Adrián heeft de afgelopen jaren regelmatig indruk weten te maken bij West Ham. Vier jaar lang speelt hij al in Engeland, nadat de Spanjaard transfervrij overkwam van Real Betis Sevilla. Hij zou nu ongeveer 3,5 miljoen euro moeten gaan kosten.