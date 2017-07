Ajax gaat voor remise: '1-1 is een prima resultaat'

Ajax neemt het woensdagvond op tegen OGC Nice. De Amsterdammers hopen zich uiteraard te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, maar treffen in de Fransen meteen een pittige tegenstander.



Lasse Schöne op de clubwebsite van Ajax: "Nice eindigde vorig jaar als derde. Dat is een geweldige prestatie en ze hebben een heel goed team. Ze zullen ons, denk ik, een beetje het spel laten maken en zelf loeren op de counter. Maar we zullen zien, misschien gooien ze het wel helemaal om. Dat weet je niet. Vorig seizoen waren we thuis bijna onverslaanbaar en konden we het ons soms veroorloven uit te verliezen. Al doe je dat liever niet. Maar we moeten hier een goed resultaat neerzetten en het volgende week afmaken in de ArenA. Natuurlijk hopen we op de overwinning, maar 1-1 is ook een prima resultaat."



"Ik denk dat wij door moeten gaan met datgene waarmee we de laatste maanden bezig zijn. We hebben een goede weg ingeslagen en deze trainer moet natuurlijk zijn eigen ditjes en datjes er nog invlechten, maar zag ook dat het goed liep. Ik denk dat we daarop voort moeten borduren. Dat we dat doen, is ook wel te zien. Ook in de oefenwedstrijden, al hebben we die niet allemaal gewonnen. We groeien per dag. Ik denk dat als we morgen spelen zoals we kunnen, we dat goede resultaat gaan pakken."