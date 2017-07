Update: Goed nieuws op komst voor Feyenoord: 'Very soon'

Regerend landskampioen Feyenoord heeft zich al behoorlijk bedrijvig getoond op de transfermarkt door Ridgeciano Haps, Jerry St. Juste, Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat te kopen. Nu richt Martin van Geel zijn vizier op de aanval: Robin van Persie moet overkomen van Fenerbahçe ... maar Steven Berghuis is eerst aan de beurt.



De Telegraaf schrijft over de vleugelaanvaller: "Giovanni van Bronckhorst weet over 48 uur of hij komende zaterdag, als Feyenoord in de eigen Kuip de laatste serieuze test voor het nieuwe seizoen tegen Real Sociedad afwerkt, Steven Berghuis terug in de selectie heeft. De clubleiding werkt hard aan de komst van de rechtsbuiten, maar heeft nog geen deal met Watford."



De krant gaat verder: "Er is een goede kans dat Berghuis vrijkomt op het moment dat Watford een nieuwe vleugelspeler in huis heeft. De club heeft zich bij Liverpool gemeld voor de Servische aanvaller Lazar Markovic, die drie zomers terug voor 25 miljoen euro werd gekocht van Benfica maar in het shirt van Liverpool slechts 34 keer mocht aantreden. Het laatste half jaar werd Markovic uitgeleend aan Hull City, dat toen nog werd getraind door de huidige Watford-coach Marco Silva." Watford heeft liefst 12 miljoen euro geboden op Markovic.



Update, woensdag 26 juli 2017, 12.00 uur:



Volgens KuipTalk heeft Feyenoord vleugelaanvaller Berghuis bijna binnen. Het zou niet om huur, maar ook een definitieve deal gaan.





NEWS | Feyenoord is closing in on Watford winger Steven Berghuis. Deal expected very soon. — KuipTalk (@KuipTalk) 26 juli 2017