Gio openhartig over Van Persie-transfer: 'We appen'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt nog altijd op de komst van Robin van Persie. Of het ook daadwerkelijk gaat lukken om de spits bij Fenerbahce los te weken, blijft echter onzeker.



"Ik ken hem goed, we hebben samen in Oranje gespeeld en af en toe appen we met elkaar", zegt Van Bronckhorst in Voetbal International.



"Meer dan dat is het niet. Het spel rond zo'n transfer wordt gespeeld door meerdere partijen. Robin weet dat wij hem heel graag willen hebben, alleen zijn wij afhankelijk. Je hebt te maken met zijn club Fenerbahçe waar hij nog een doorlopend contract heeft. Wat willen die? Je moet maar hopen dat alles een keer op het juiste moment als een puzzel in elkaar valt en of dat dit seizoen gebeurt, of misschien volgend jaar, dat weet ik ook niet."