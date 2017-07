Peperdure Ajax-aankopen: 'Nog steeds niet overtuigd'

Sinds het vertrek van Frank de Boer als trainer van Ajax spenderen de Amsterdammers flink meer aan inkomende transfers. Echt overtuigen doen veel aanwinsten echter nog niet, stelt Ronald de Boer.



"In de tijd dat mijn broer Frank trainer was in Amsterdam, lag bij aankopen de absolute grens bij zes miljoen euro. En dat alleen in een geval van hoge uitzondering. Voor een dergelijk bedrag is het vrijwel onmogelijk een speler te kopen die beter is dan wat er in de opleiding rondloopt. Voor de talenten op De Toekomst was dat beleid goed nieuws: het vergrootte hun kansen op speeltijd in de hoofdmacht en die kregen ze ook van Frank", schrijft De Boer in zijn column in Voetbal International.



"Tegenwoordig wordt het dubbele neergelegd voor David Neres, een aanvaller die net een paar wedstrijden in de Braziliaanse competitie heeft gespeeld. En vijf miljoen voor Mateo Cassierra. Ik ben nog steeds niet overtuigd van hun meerwaarde, terwijl toptalent Václav Cerny op de vleugels nu buiten de boot valt."