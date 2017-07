'Heerenveen richt vizier alvast op aanvaller uit Nieuw-Zeeland'

Bij sc Heerenveen gaat men nu toch wel serieus uit van een transfer van Sam Larsson. De Zweedse vleugelspeler lijkt al enige tijd aan te sturen op een overgang en inmiddels heeft de club uit Friesland zelf alweer een andere aanvaller op het oog.



Volgens FOX Sports Australië heeft sc Heerenveen zijn vizier gericht op de 25-jarige Marco Rojas. De international van Nieuw-Zeeland is momenteel nog een van de spelers van Melbourne Victory, maar daar moet spoedig verandering in komen.



Als het aan Heerenveen ligt, wordt Rojas binnengehaald als nieuwe aanvaller. Larsson lijkt tegelijkertijd inmiddels te staan voor een overgang naar Fiorentina dat uitkomt in de Serie A. Het contract van Rojas loopt bij Melbourne Victory nog tot medio 2018.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

