Sneijder naar Feyenoord?: "Laat hem lekker daar blijven"

Wesley Sneijder lijkt terug te keren naar de Eredivisie, alleen is het nog even de vraag bij welke club. In een video voor Sport2000 ging men de straat op in Rotterdam om erachter te komen naar welke club de middenvelder moet vertrekken.



Sommige fans zijn wel heel duidelijk. Zo ziet één fan het absoluut niet zitten als Sneijder naar Feyenoord komt. "Hij moet niet bij Feyenoord komen. Laat hem lekker daar blijven. Feyenoord moet gewoon een Rotterdamse ploeg hebben", aldus de fan met zijn uitgesproken mening.