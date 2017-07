KV Oostende heeft deze zomer weer enkele interessante transfers gedaan. Ook aan uitgaande zijde, waar het 6,5 miljoen euro kreeg voor Adam Marusic en Landry Dimata voor maar liefst 10 miljoen euro aan VfL Wolfsburg verkocht werd.



"Een transfer die er net iets te snel komt", vindt Marc Degryse wel bij Play Sports. "Maar voor zo'n bedrag is z'n vertrek niet onbegrijpelijk." Als vervanger haalde KVO Richairo Zivkovic weg bij Ajax.



"Ik verwacht niet dat Zivkovic er metéén zal staan, hij zal zich toch even moeten aanpassen aan een nieuwe ploeg en een nieuwe competitie. In tussentijd kan Vanderhaeghe nog rekenen op Akpala, Cyriac en Musona, waarvan we toch altijd goals kunnen verwachten. Vanop de flanken kan het gevaar natuurlijk ook nog komen van El Ghanassy en Canesin."