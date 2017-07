Emanuelson: "Er waren meerdere opties"

Urby Emanuelson heeft met FC Utrecht een nieuwe club gevonden. In gesprek met Voetbal International gaf de middenvelder echter te kennen dat hij ook elders aan de slag had gekund.



"Er waren meerdere opties, FC Utrecht is mede door Edson Braafheid in beeld gekomen. Hij heeft een jaar geleden een soortgelijke stap gezet en dat bevalt hem goed", zo kan Emanuelson zich nog goed herinneren.



"Ten Hag was enthousiast en wilde me er graag bij hebben. Vanwege mijn ervaring en mijn manier van spelen ziet hij in mij een toevoeging voor de selectie. Toen Utrecht concreet werd, hoefde ik niet lang na te denken", aldus de woorden van Emanuelson. Het is nu afwachten of de middenvelder zijn meerwaarde kan tonen in de Domstad.