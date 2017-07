Geweldig nieuws voor Feyenoord: 'Steunpilaar wil niet weg'

Alhoewel Nicolai Jörgensen vorige zomer pas naar Rotterdam werd gehaald, is hij daar nu al uitgegroeid tot publiekslieveling. Fans van Feyenoord zien hem dan ook liever niet vertrekken en voor hen is nu goed nieuws naar buiten gekomen, zo lezen we bij De Telegraaf.



In de afgelopen periode zijn er meerdere clubs geweest die het oog hebben laten vallen op de Deense spits. Hij is echter niet gevoelig voor een overgang, zo heeft hij nu een eind gemaakt aan alle geruchten.



Jörgensen wil eerst een seizoen in de Champions League meemaken bij Feyenoord en zich richten op het opnieuw binnenhalen van de landstitel. Of de Rotterdammers daarin slagen, zal in het komende jaar moeten blijken.