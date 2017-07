'Ajax kan dit bedrag opstrijken bij behalen groepsfase'

Ajax zal er ongetwijfeld alles aan willen doen om de groepsfase van de Champions League te halen. Niet alleen kunnen de Amsterdammers zich in dat geval tonen op het allerhoogste podium, ook levert het ze zeer waarschijnlijk een flink geldbedrag op.



Vorig jaar was het behalen van de groepsfase van het Europese toernooi nog goed voor het binnenhalen van een bedrag van liefst twaalf miljoen euro. Een flink bedrag als je ziet dat de Amsterdammers vorig seizoen zo'n veertien miljoen euro binnenhaalden door de finale van de Europa League te halen.



Of het behalen van de groepsfase dit seizoen overigens honderd procent zeker goed is voor twaalf miljoen euro, is nog niet bekend. De definitieve bedragen moeten nog naar buiten worden gebracht.