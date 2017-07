Room reageert op vermeende Everton-transfer

Eloy Room heeft inmiddels gereageerd over de geruchten dat hij op het lijstje zou staan bij Everton. De Vitesse-doelman zou in beeld zijn bij de club van trainer Ronald Koeman, en kent een vraagprijs van een kleine 2 miljoen euro.



"Het is heel simpel: ik heb nog een contract bij Vitesse. Ik lees ook alle dingen in de media en hoor het nieuws van mensen. Maar ik houd me er eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Dat haalt me alleen maar uit mijn concentratie en dat is niet de bedoeling", zegt Room na de 2-1 oefenzege op FC Emmen tegen Dagblad De Gelderlander.



De 28-jarige sluitpost wil niet verklappen of hij een transfer zou zien zitten. "Zolang er niets concreets is, ga ik er niet eens over nadenken. Ik kan me wel gaan voorstellen hoe het zou zijn om naar een andere club te gaan en of ik dat zou willen, maar dat heeft geen zin zolang er niets speelt", aldus Room, die in 2008 naar Vitesse kwam en sindsdien 130 wedstrijden voor de club keepte in de Eredivisie. Tevens is hij zestienvoudig international voor Curaçao.