Vreselijk nieuws voor ex-middenvelder van Lazio en Lyon

De voorbije weken kreeg de voetbalwereld al een paar rake klappen te verwerken. Zo was er het drama rond Ajax-speler Abdelhak Nouri, die onherstelbare hersenschade opliep nadat hij geveld werd door hartritmestoornissen. Nu krijgt ook een ex-speler van Lazio Roma en Olympique Lyon bijzonder slecht nieuws.



De 31-jarige Ederson Honorato Campos was jarenlang in Europa actief, waar hij het mooie weer maakte bij OGC Nice (2005-2008), Olympique Lyon (2008-2012) en Lazio Roma (2012-2015). Hij speelde ook één keer voor de Braziliaanse nationale ploeg. In 2015 keerde hij terug naar zijn thuisland om voor Flamengo te spelen.



Daar werd na enkele dopingcontroles bij de middenvelder teelbalkanker vastgesteld. Maandag wordt Ederson geopereerd. Hoe de kanker zijn carrière zal beïnvloeden, is nog niet duidelijk.





Estaremos juntos nessa luta, @ederson! Somos 40 milhões ao seu lado #ForçaEderson pic.twitter.com/UP8t953Hic — Flamengo (@Flamengo) 25 juli 2017