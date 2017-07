OPVALLEND: Dordrecht-coach bestraft 'te dikke' eigen zoon

Gerard de Nooijer is momenteel trainer van FC Dordrecht. Daar heeft hij de leiding over onder meer zijn eigen zoon, speler Bradley. Hij kwam namelijk terug van vakantie met een te hoog vetpercentage.



Overigens gingen ze niet samen op vakantie. "Ik ben geen oppas'", vertelt vader en trainer Gerard aan de PZC. "Ik geef hem natuurlijk wel tips. Maar kijk: we hebben geregeld dit soort metingen en hij zat er nu boven."



"Dit overkomt hem nu één keer. Het zal hem vast niet nog eens overkomen. Hij sluit volgende week dinsdag, als het dan al goed zit met dat percentage, gewoon weer aan. Maar we moeten één lijn trekken."