Nice-trainer spreekt Balotelli ferm toe richting 'Ajax'

OGC Nice neemt het morgenavond in eigen huis op tegen Ajax. Veel hoop is er gevestigd op spits Mario Balotelli, die vorig seizoen uitstekend speelde in Frankrijk en nu door moet gaan pakken.



Trainer Lucien Favre daagt de veelbesproken Italiaan uit richting het tweeluik met de Amsterdammers. Hij begon wat later aan de voorbereiding bij Nice, maar: "Hij heeft hard gewerkt, net als de rest van het team. Het belangrijkste voor hem is om snel mogelijk het niveau te halen waar hij op mikt. Hij staat hier in Nice voor een geweldige uitdaging en kan zich in de kijker spelen voor de Italiaanse nationale ploeg met het oog op het WK in Rusland", aldus Favre op de persconferentie van vanavond.



De Zwitser vervolgt over zijn eigen Nice: "Vorig seizoen was fantastisch, maar dat moeten we vergeten. De filosofie blijft hier hetzelfde, maar er zijn nog veel zaken die beter kunnen doen. Zowel individueel als collectief. Tegen Ajax moeten we volledig gefocust zijn, op een goede manier. Maar we passen onze filosofie niet aan, ongeacht onze tegenstander."



Eerder sprak Favre zich ook al uit over opponent Ajax en de 'erg fysieke Eredivisie'.