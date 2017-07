FOTO'S: Man City etaleert klasse met nieuwe shirt

Man City liet zich deze zomer alweer danig gelden op de transfermarkt. Zo verbraken ze al tot tweemaal toe het recordbedrag voor een verdediger. Eerst met Kyle Walker, nadien met Benjamin Mendy. Zij zullen straks te bewonderen zijn in een fraai shirt.



Dat fraaie shirt werd vandaag publiekelijk voorgesteld door de Citizens. Voor de uitwedstrijden kiezen ze ditmaal voor een exemplaar in een bordeaux-paarse kleur.



Uiteraard werd het ontworpen door Nike. Het mag er best wezen. Kijk en oordeel vooral zelf!