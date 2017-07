De Jong blikt terug op 'PSV' en vooruit op zijn toekomst

Hij was bij de fans niet onomstreden gezien zijn Ajax-verleden, maar uiteindelijk had Siem de Jong met diverse belangrijke goals toch een aardig aandeel in het seizoen van PSV.



Nu is hij teruggekeerd naar Newcastle United, waar hij gaat knokken voor zijn kan. "Het gaat goed en ik voel me ook goed. In de oefenwedstrijden had ik wel meer moeten scoren, maar ik ben wel blij dat ik kansen kan creëren. Ik ben mezelf aan het ontwikkelen, ik word elke week sterker", vertelt De Jong voor de camera van NUFC TV.



Over zijn periode in Eindhoven is hij tevreden. "Het was een goed seizoen. Het was fysiek onmogelijk om een heel seizoen lang vol te spelen, gezien de twee moeizame seizoenen daarvoor. Maar ik heb goede periodes gehad bij PSV."



"Er werd hard en veel getraind, dus fysiek gezien was dat ideaal voor mij. Ik heb competitiewedstrijden en Champions League-wedstrijden gespeeld, dus dat is mooi. Ik ben nu fit en sterk en die lijn wil ik doortrekken. Ik ga alles geven om dit seizoen mijn kansen te krijgen."