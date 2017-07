Denigrerende Klopp: "Zij speelden tegen Ajax..."

Jurgen Klopp vecht momenteel een klein verbaal ruzietje uit met rivaal José Mourinho, van Manchester United. Laatstgenoemde stak richting Liverpool door te stellen dat 'zij de Europa League-finale wél wonnen', doelend op de afgelopen editie tegen Ajax.



Dit terwijl Liverpool een jaar eerder ten onder ging in de eindstrijd. Klopp reageert nu: "We hadden het dat seizoen erg lastig. Klopt. De Europa League-finale was zwaar. Klopt ook. Sorry dat wij die verloren. Maar wij speelden tegen een sterk Sevilla, United tegen Ajax.. Dat is het verschil", foetert Klopp, geciteerd door Bleacher Report.



Daarna eiste de Duitse coach van Liverpool een ander gespreksonderwerp. "Ik wil hier niet langer aan meedoen."





