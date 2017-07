'Zéér opmerkelijke club meldt zich voor Jorgensen'

De Deense spits Nicolai Jörgensen staat mogelijk toch echt voor een vertrek bij Feyenoord. De goalgetter kende een heel goed debuutseizoen in Rotterdam en volgens de grote Deense krant BT wil Everton hem nu hebben. De Toffees zouden twintig miljoen euro overhebben voor Jörgensen, de topscorer van de Eredivisie.



Volgens de Denen is de Feyenoorder de belangrijkste gegadigde om de Belgische aanvaller Romelu Lukaku op te volgen op Goodison Park. Het is algemeen bekend dat de Rode Duivel wil vertrekken bij de Toffees en vermoedelijk verhuist hij voor ontzettend veel geld naar de Europese top, een club als Chelsea bijvoorbeeld. Is de kogel wat dit betreft eenmaal door de kerk, dan meldt Everton zich vermoedelijk bij Feyenoord.



Coach Ronald Koeman zou in ieder geval denken aan een openingsbod ter waarde van twintig miljoen euro, om Feyenoord te verleiden afscheid te nemen van zijn topschutter. De zaakwaarnemer van Jörgensen reageert gelijk op dit bericht: "De belangstelling is heel groot, maar ik wil niet ingaan op namen van specifieke clubs." Feyenoord wordt op zijn beurt in verband gebracht met Robin van Persie.



Update 19:12 uur

Everton lijkt na het aantrekken van Sandro Ramirez wel uit de markt voor Nicolai Jorgensen, maar de volgende kandidaat heeft zich al weer aangeboden bij Feyenoord. En niet zomaar één: Bayern München ziet in de Deen namelijk de ideale back-up voor topschutter Robert Lewandowski. Dat claimt Feyenoordpings te hebben vernomen van een betrouwbare bron. Er is echter nog géén concreet contact geweest tussen de kampioenen van Duitsland en Nederland, zo meldt het medium verder.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.