'Fiorentina opent gesprekken: Vilhena en nog een Eredivisie-ster'

Fiorentina rondde gisteren de verkoop van Federico Bernardeschi aan competitiegenoot Juventus af. De club uit Florence ontving maar liefst 40 miljoen euro, en heeft dus nogal wat stootkracht op de transfermarkt in huis.



Het is goed mogelijk dat een deel van dat bedrag naar Nederland overgemaakt zal worden. Eerder vanmiddag werd Tonny Vilhena al aan La Viola gelinkt, nu melden Italiaanse media dat de gesprekken met sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson zelfs al zijn geopend.



De Zweed moet de eerder genoemde Bernardeschi gaan doen vergeten. Celta de Vigo is echter ook in de markt voor Larsson, die het afgelopen seizoen negen goals en zestien assists leverde in 36 optredens voor zijn werkgever in Friesland. Zelf wil de 24-jarige international, die in 2014 nog voor anderhalf miljoen euro overkwam van IFK Göteborg, maar wat graag naar een grotere competitie verhuizen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

