Hij is misschien wel degene die het meeste omging met Abdelhak Nouri bij Ajax: Donny van de Beek was dan ook enorm ontroerd na de dramatische gebeurtenissen rondom zijn vriend en ploeggenoot.



"Het doet pijn, veel pijn.. Appie is voor mij meer dan een ploeggenoot, hij is al zo lang een vriend. Niet alleen van mij, maar van onze familie. En andersom ook. Ik kan er daarom ook niets meer over zeggen. Het raakt me diep, ik ben er te geëmotioneerd van en die emoties moet ik nog een plek geven. Dat heeft tijd nodig", vertelt Van de Beek aan Voetbal International.



"Pfff, niet te bevatten.. Enorm pijnlijk en ik zal het allemaal moeten verwerken. In de afgelopen weken willen veel mensen van de media, tot Marokkaanse zenders aan toe, weten wat ik voel en vind. Maar ik kan het nog niet, ben ook te emotioneel om erover te praten, zit nog midden in het verwerkingsproces. Geen idee hoe lang dat zal duren."





Donny van de Beek on the cover of Voetbal International, two weeks after best buddy Nouri suffered brain damage.



