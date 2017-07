'Sneijder gaat waarschijnlijk voor lucratief avontuur'

Het wordt met de dag onwaarschijnlijker dat we Wesley Sneijder in het aankomende seizoen zien voetballen in de Galgenwaard bij FC Utrecht. De Domstedelingen hebben gewoonweg te veel moeite om het salaris van de spelmaker op te hoesten en Sneijder zelf wil gewoonweg een dikke boterham verdienen.



Voetbal International schrijft over zijn opties: "De kans is veel groter dat de 33-jarige Sneijder Europa verlaat. De geboren Utrechter heeft namelijk concrete aanbiedingen op zak uit China en de Verenigde Staten. Zijn voorkeur gaat uit naar een overstap naar Amerika, waar ook echtgenote Yolanthe graag heen verhuist om voet aan de grond te krijgen als actrice."



Het blad gaat verder: "In China kan Sneijder echter veel meer geld verdienen dan in de VS, waar het financieel overigens zeker niet slecht toeven is. Een jaar geleden had de ex-Ajacied ook al de mogelijkheid om Jiangsu Suning te verhuizen, maar ondanks het megasalaris dat de club hem bood zag hij dat destijds niet zitten."