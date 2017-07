St. Juste: "Hoop dat ik wat minuten kan maken"

Jerry St. Juste maakte in de zomerse transferperiode de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord en hoopt spoedig op zijn eerste minuten voor de Rotterdammers. Zelfs terwijl hij kampt met een irritatie onder de kniepees, zo vertelde hij bij RTV Rijnmond.



Feyenoord oefent nog tegen Real Sociedad, een duel waarin St. Juste ook graag in actie komt. "Ik hoop dat ik wat minuten kan maken. Richting die schaal (duel met Vitesse om Johan Cruijff Schaal, red.)", zo vertelde de verdediger.



Zijn eerste keer in De Kuip heeft de mandekker nu achter de rug. Hij speelde er weliswaar nog niet, maar toonde daar wel zijn nieuwe Feyenoord-pak. "Het is de eerste keer in de Kuip als Feyenoorder, dat is mooi ja."