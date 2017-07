Amrabat: vorig seizoen de beste Feyenoorder

Vrij lang zag het ernaar uit dat het niet tot een akkoord zou komen tussen Feyenoord en FC Utrecht, maar na een uiterste krachtsinspanning van technisch directeur Martin van Geel bereikten de beide partijen toch een deal. Sofyan Amrabat speelt na de zomer voor Feyenoord en komt in Rotterdam zijn landgenoot Karim El Ahmadi tegen.



De jonge middenvelder zegt tegen RTV Rijnmond: "Ik ken Karim natuurlijk al langer. Hij kent mijn broer (Nordin Amrabat, red.) ook goed, via het Marokkaanse elftal. Het is wel fijn om iemand hier te hebben die je goed kent, die mij kan helpen. Karim is heel ervaren, hij heeft al veel meegemaakt. Hij is vorig seizoen super belangrijk geweest, misschien wel de belangrijkste speler."



El Ahmadi maakte in het afgelopen voetbaljaar behoorlijk wat doelpunten voor de Rotterdammers, zeker voor zijn doen. Dat voorbeeld wil Amrabat volgen. "Hij heeft vorig seizoen veel goals gemaakt. Ik vind dat ik ook meer moet gaan scoren, maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt."