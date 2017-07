'Conte wil vier spelers, waaronder één Nederlander'

Chelsea haalde deze zomer al vier nieuwe spelers binnen, in de vorm van Willy Caballero, Antonio Rüdiger, Tiemoué Bakayoko en Alvaro Morata. Maar de honger van Antonio Conte lijkt daarmee nog niet gestild te zijn. De Italiaan zou op nog vier transfers azen.



Dat meldt The Sun. Achterin wil Conte er nog graag Virgil van Dijk bij. De Nederlander wil absoluut vertrekken bij Southampton, maar is een dure vogel. Op links hoopt de trainer nog op de komst van Alex Sandro, maar ook dat belooft een moeilijk dossier te worden.



Op de andere flank wil Conte Antonio Candreva aantrekken, die mogelijk wel mag vertrekken bij Internazionale. En hoewel hij met Morata en Batshuayi al twee goede spitsen heeft, zou Conte er ook daar met Fernando Llorente nog een alternatief bij willen.