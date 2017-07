'Eredivisie-transfer nog altijd mogelijk voor Cerny'

Het is nog altijd mogelijk dat de Tsjechische buitenspeler Vaclav Cerny een seizoen uitgeleend gaat worden door zijn werkgever Ajax. De Amsterdammers zijn momenteel bezig met de Braziliaanse aanvaller Richarlison en sturen de jonge Tsjech misschien wel naar FC Twente. Dat is in ieder geval wat TC/Tubantia schrijft.



Cerny deed het onder oefenmeester Frank de Boer bij tijd en wijle nog alleraardigst voor Ajax, onder meer in Europa tegen Celtic, maar verdween onder Peter Bosz toch van de radar. In het afgelopen seizoen maakte de vleugelspits vooral minuten bij Jong Ajax, dat tweede werd in de Jupiler league. Het is nu dus mogelijk dat hij naar De Grolsch Veste van Twente gestuurd wordt, maar dat hangt af van de dadendrang van Marc Overmars op de transfermarkt.



Ook de IJslander Aron Sigurdarsson staat nog steeds op de verlanglijst van de club uit Enschede. "En nog een aantal spelers", zo reageert trainer René Hake. De oefenmeester wil ook nog een ervaren voetballer. "Een speler die er direct kan staan en al een aantal jaar ervaring heeft."