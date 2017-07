PSG belegt persconferentie, transfernieuws op komst?

Diverse Franse en Spaanse journalisten melden via Twitter dat de Franse topclub Paris Saint-Germain om 11 uur vanavond met een speciale persconferentie komt. Vooralsnog kunnen we alleen maar speculeren over wat de grootmacht precies te melden heeft, maar naar verluidt gaat het om een grote binnenkomende transfer.



De Fransen worden de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met aanvaller Neymar van FC Barcelona. Naar verluidt is Paris Saint-Germain bereid om aan de transferclausule in het contract van de Braziliaan te voldoen en 222 miljoen euro te betalen aan zijn werkgever. Ook de Chileense aanvaller Alexis Sánchez van Arsenal wordt echter nog gelinkt aan een transfer naar het Parc des Princes, evenals Kylian Mbappé van AS Monaco.



We dienen wel een slag om de arm te houden, want het kan natuurlijk ook dat de Parijzenaars een nieuwe sponsor presenteren: dat zou wel voor een enorme anti-climax zorgen.





PSG anuncia rueda de Prensa a las 23h (17h en Miami) — J. I. Gallardo (@JIGallardo) July 25, 2017