Ronaldo laat zich uit over toekomst bij Real

De Portugese wereldster Cristiano Ronaldo heeft een pittige claim van de Spaanse fiscus aan zijn broek hangen. Daarom gooide hij de knuppel in het hoenderhok en liet hij weten dat hij wilde vertrekken bij zijn werkgever Real Madrid. We zijn nu een maandje verder en het ziet er toch naar uit dat de aanvaller blijft.



Dat mag misschien geen verrassing heten, maar Ronaldo werd aanvankelijk wel in verband gebracht met clubs als Manchester United en Paris Saint-Germain. Het medium Voetbal International citeert de Portugees echter als volgt: "Belangrijke prijzen winnen met mijn club afgelopen seizoen was geweldig, net als de individuele onderscheidingen. Om dat opnieuw te kunnen doen zou mooi zijn. Je moet er jaar na jaar hard voor werken, maar ik zal dat blijven doen. Voetbal is mijn leven, mijn passie."



Momenteel geniet Ronaldo nog van een welverdiende vakantie, maar binnenkort zal hij zich bij het Estadio Santiago Bernabéu melden. Onlangs werd de international van het nationale team van Portugal vader van een tweeling, waarna bekend raakte dat ook zijn vriendin zwanger was.