'Technisch matig, maar Martens is geweldig'

Er heerst veel positivisme over het Europees kampioenschap voor vrouwen in Nederland, maar er is ook behoorlijk wat kritiek. Nico Dijkshoorn vindt het allemaal niet om aan te zien en ook analyticus Aad de Mos deelt een onvoldoende uit. Hij vindt het matig wat de Leeuwinnen laten zien.



De Mos zegt in gesprek met Omroep West: "Er wordt nu gehypet dat het allemaal zo geweldig is en leuk om naar te kijken. Waarschijnlijk gebeurt dit omdat het EK in Nederland plaatsvindt en er nu geen andere kampioenschappen plaatsvinden. Wimbledon is voorbij, de Tour de France nu ook. Ik was heel enthousiast na de eerste poulewedstrijd tegen Noorwegen, maar je ziet het per duel minder worden."



De analist gaat verder: "Je ziet dat de meiden niet gewend zijn veel wedstrijden in korte tijd te spelen. Ik vond Oranje tegen België technisch matig voetballen. Veel spelers kwamen onbeholpen over. Alleen Lieke Martens speelt echt geweldig. Zij is een lust voor het oog. Ik snap wel dat zij komend seizoen bij Barcelona voetbalt."