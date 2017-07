Fans boos na lullige opmerking Klopp over Ajax

De oefenmeesters van de Premier League-topclubs Liverpool en Manchester United zijn momenteel verwikkeld in een klein privéoorlogje. José Mourinho liet zich ontvallen dat de Red Devils de Europa League binnen hebben, waar de Reds een eerdere finale verloren. Klopp vertelt nu dat de Portugees wel heel erg veel geluk had met Ajax als tegenstander.



Op een persconferentie zegt de Duitser: "Waarom zou ik het over Manchester United moeten hebben? Het maakt mij niet uit wat José zegt, maar hij heeft het wel heel vaak over ons. Sorry dat wij de Europa League-finale verloren hebben, maar we speelden wel tegen Sevilla. Hij nam het op tegen Ajax, dat is nogal een verschil hè?"





What I think should take focus on Jurgen Klopp's comments (Sevilla/Ajax etc) above all else is that blatant disrespect & ignorance of Ajax. — Adam Joseph (@AdamJosephSport) July 25, 2017