Van Halst: "Daar balen we als een stekker van"

Na de ophef rond Vak-P is er opnieuw gedoe rond supporters van FC Twente. Een kleine groep Tukkers zorgde na de oefenwedstrijd tegen Everton (0-3 nederlaag) voor problemen en daar baalt directeur Jan van Halst onwijs van.



Van Halst noemt het 'een paar individuen'. "Het worden dan, wel of niet terecht, FC Twente-supporters genoemd. Maar ik schaar ze daar niet onder", zei de oud-voetballer tegenover RTV Oost. "Daar balen we als een stekker van, want het was echt een leuke avond tegen Everton voor vier- of vijfduizend man. Goed georganiseerd, een leuke sfeer en het zonnetje scheen."



"Maar zo'n incident trekt heel veel aandacht", weet Van Halst. "Daar kan je als club bijna niets aan doen. Er schijnen ook jongens met een stadionverbod tussen te lopen. Die heb je niet in de hand. Je kunt ze niet 24 uur per dag bewaken. Er wordt dan heel vaak naar de club gekeken, maar zeg het maar."



Van Halst vervolgt: "Wat zouden wij moeten doen? Wij weten het niet. We proberen zo goed mogelijk overleg te voeren en onze afkeer uit te spreken, maar je zit soms echt met je handen in de lucht. Daar kan je niets aan doen."