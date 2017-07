'Tweede club uit Italië lonkt naar flankspeler Heerenveen'

Het lijkt er sterk op dat sc Heerenveen opeens te maken gaat krijgen met een rits aan uitgaande transfers. Jerry St. Juste is op weg naar de Rotterdamse Kuip van Feyenoord, waar Sam Larsson nog altijd in verband wordt gebracht met Celta de Vigo. Ook Arber Zeneli is echter populair.



De Kosovaarse buitenspeler staat in de belangstelling van het Italiaanse Napoli. Volgens het medium Calcio Napoli is Álex Berenguer de eerste optie in het San Paolo-stadion, maar verlopen de onderhandelingen over een overstap van de vleugelspits van het Spaanse Osasuna moeizaam. Daarom zouden de beleidsbepalers van Napoli nu uit zijn op een deal met Heerenveen, waarbij Zeneli dus naar de Italiaanse Serie A transfereert.



Heerenveen zal hoogstwaarschijnlijk hoog in de boom gaan zitten voor zijn flankspeler, die nog onder contract staat in het Abe Lenstra Stadion tot medio 2019. Hoe je het namelijk ook wendt of keert: als Larsson en Zeneli vertrekken uit Friesland, dan zou dat een hard gelag zijn voor coach Jurgen Streppel. Hij heeft dan opeens een pak minder aanvallende opties.



Update 23:41 uur

Arber Zeneli moet zijn vorm snel hervinden om een plek in de basisopstelling van sc Heerenveen te verdienen, maar zijn naam blijkt populair in de Italiaanse wandelgangen. Na Napoli zou ook Genoa zijn ontwikkeling in de gaten houden. Dat meldt GazzaMercato, onderdeel van La Gazzetta dello Sport.