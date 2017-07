'PEC-verdediger mogelijk naar NEC na Limburgse nee'

Ted van de Pavert gaat op korte termijn mogelijk een tijdelijke transfer maken binnen de Eredivisie. Promovendus VVV-Venlo hoopt de verdediger op huurbasis over te nemen van PEC Zwolle.



De Limburgers speuren naar versterking voor de achterhoede en Van de Pavert is daarbij in beeld gekomen. "Ik ben in gesprek met de leiding van VVV over de verhuur van Ted", beaamt Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, tegenover De Stentor.



De oud-voetballer van De Graafschap mag op huurbasis vertrekken bij de Zwollenaren, waar zijn perspectief op een basisplaats gering is. Trainer John van 't Schip geeft de voorkeur aan Dirk Marcellis en Philippe Sandler. Ondertussen kijkt Nijkamp ook nog rond naar een versterking voor centraal achterin.



Update 23:33 uur

Promovendus VVV-Venlo is afgehaakt in de strijd om Ted van de Pavert. De Limburgers zijn niet langer voornemens om hem op huurbasis binnen te halen, maar toch kan de verdediger een transfer tegemoet zien. Voetbal International meldt dat het gedegradeerde NEC nu in de race is.





VVV is niet langer voornemens Ted van de Pavert te huren. NEC heeft nu de beste papieren om de verdediger van PEC tijdelijk over te nemen — Stef de Bont (@stefdebont_vi) 24 juli 2017