Groningen-nieuwkomer wacht af: "Dat hoop ik wel"

Mike te Wierik gaat een spannende tijd tegemoet. Tegen Granada (2-2) mocht de van Heracles Almelo afkomstige verdediger op rechts starten, maar zijn doel is een plek in het hart van de verdediging.



"Tegen VfL Bochum zou ik voor het eerst centraal spelen, maar die wedstrijd werd afgelast", zo laat Te Wierik weten aan het Dagblad van het Noorden. "Ik hoop me wel als centrale verdediger te kunnen laten zien."



"Maar het is bekend dat ik op beide posities uit de voeten kan", vervolgt de verdediger. "Omdat ik hier pas net ben, is het me ook om het even. Ik speel waar de trainer me nodig heeft."



FC Groningen opent het seizoen thuis tegen rivaal sc Heerenveen.