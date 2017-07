'Heerenveen heeft beet en haalt Spartaan in huis'

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback lijkt sc Heerenveen beet te hebben. De Friezen staan volgens de Leeuwarder Courant op het punt om Denzel Dumfries binnen te halen.



Dumfries beleefde een stormachtige ontwikkeling in 2016 en werd al gelinkt aan PSV. Na de winterstop hadden hij en Sparta Rotterdam het moeilijk, maar nu lonkt dan toch een stap hogerop. De vleugelverdediger kan een meerjarig contract tekenen in Friesland en dat lijkt later deze week te gaan gebeuren.



Heerenveen raakte eerder deze zomer Stefano Marzo kwijt aan het Belgische Sporting Lokeren. Op dit moment snakt de club naar een opvolger, ook al omdat Doke Schmidt in die rol niet onomstreden is.





SC Heerenveen neemt Denzel Dumfries over van Sparta. De rechtsback wordt later deze week gepresenteerd. — Sportredactie LC (@LC_Sport) 24 juli 2017