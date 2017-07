FC Groningen zegt opnieuw 'nee': "En dat is het"

Met de organisatie van het EK groeit de aandacht voor vrouwenvoetbal in Nederland. Betrokkenen hopen op een impuls voor het nationale voetbal, maar FC Groningen is niet van plan om ook een team te starten.



"Wij hebben heel nadrukkelijk de keuze gemaakt voor het eerste elftal en een sterke jeugdopleiding. En dat is het", legt algemeen directeur Hans Nijland uit aan RTV Noord. "Ik moet ook zeggen dat ik het voetbal op zeer behoorlijk niveau vind. Maar nog niet bij FC Groningen. Zoals overigens bij heel veel Eredivisie-clubs."



Het financiële plaatje is dus een belangrijk argument. "Wij hebben keuzes moeten maken en daar past dit gewoon eventjes niet in." Het voorbeeld FC Twente leert dat het zo'n drie procent van de begroting zou opslokken, waarvan een deel door de vrouwenafdeling zelf zal worden opgeëist via eigen sponsoren.



Een relatief kleine investering dus, maar zegt Nijland: "Het kost ook bij Twente geld. En in elk voetbalbedrijf en elk gezin is het niet anders: als je een dubbeltje hebt kan je geen kwartje uitgeven."