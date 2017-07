Opmerkelijk: 'Ajax laat Dijks zelf buiten de selectie'

De situatie rond Mitchell Dijks begint steeds opvallender geworden. De Amsterdammers hebben de linksback buiten de selectie gehouden voor de voorronde Champions League-wedstrijd tegen OGC Nice.



Dijks begon de voorbereiding gewoon in Ajax 1, maar ontbrak tijdens het trainingskamp in Oostenrijk in de selectie. Ook bij thuiskomst bleek er geen plek meer voor hem. Een transfer leek aanstaande, maar de clubleiding zou geen goede vervanger kunnen vinden en dus is dat idee nu afgeschoten.



Des te opmerkelijker is het feit dat Dijks niet mee mag naar Frankrijk. FOX Sports meldt: "Dijks is wel speelgerechtigd, maar concurrent Damil Dankerlui krijgt 'op sportieve gronden' de voorkeur voor de linksbackpositie."



André Onana lijkt tegen OGC Nice terug te keren onder de Ajax-lat.