'Everton ziet opnieuw riant bod afgewezen worden'

Everton-manager Ronald Koeman is ondanks aankopen als Davy Klaassen en Wayne Rooney nog niet klaar op de transfermarkt. De club uit Liverpool hoopt ook Gylfi Sigurdsson aan de selectie toe te voegen.



Sigurdsson geldt al enkele seizoenen als sterspeler van Swansea City en de nationale ploeg van IJsland. De middenvelder wil echter ook collectief vooruit en mikt op een transfer. Everton wil die wens mogelijk maken, al verlopen de gesprekken nog moeizaam.



Everton zou veertig miljoen pond hebben geboden plus vijf miljoen aan bonussen. Dat is volgens Swansea City onvoldoende, want de club uit Wales wil vijftig miljoen verdienen aan een mogelijk vertrek van de spelmaker. Dat meldt Sky Sports.





BREAKING: @SwansOfficial have rejected a second bid from @Everton for Gylfi Sigurdsson, Sky sources understand #SSN pic.twitter.com/VtA0Prkd4u — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2017