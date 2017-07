'Aan topdrie gelinkte John mag goedkoop verkassen'

Benfica betaalde in 2012 zo'n twaalf miljoen euro voor de handtekening van Ola John, die op dat moment indruk maakte bij FC Twente. Inmiddels is de buitenspeler voor een véél lager bedrag op te halen.



Het Portugese medium A Bola meldt dat John al voor twee miljoen euro opgepikt kan worden door een geïnteresseerde club. Het is nog onduidelijk welke club dat zal zijn. Na een eerdere uitleenperiode leek Deportivo La Coruña in de startblokken te staan, maar de Spanjaarden zouden nu toch twijfels hebben.



Een terugkeer naar de Nederlandse Eredivisie is wellicht ook een optie. In eerder stadium werden Ajax, Feyenoord en PSV al aan de buitenspeler gelinkt. Een terugkeer op het oude nest bij FC Twente is gezien het prijskaartje als onmogelijk beoordeeld.