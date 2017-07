Streppel: "Of er ervaring bij moet komen?"

Jurgen Streppel heeft tijdens de voorbereiding een aantal talenten laten meedraaien bij sc Heerenveen. Spelers als Kik Pierie en Dennis Johnsen kunnen op veel speeltijd rekenen, al is de trainer ook realistisch.



"Leeftijd zegt mij niet zoveel, dus ik verwacht dat Kik dit seizoen veel minuten gaat maken", zo bespreekt Streppel in het Friesch Dagblad de net zeventienjarige verdediger. "Hoeveel dat er uiteindelijk zullen worden, ligt met name aan hemzelf. Hij deed het prima, kwam er een paar keer goed overheen en dat leverde meteen gevaar op. Ik vind het heel knap wat hij nu laat zien."



Streppel ziet ook de keerzijde. "Of er ervaring bij moet komen? Dat ziet iedereen wel in het veld", luidt zijn veelzeggende reactie. "Ik bemoei me daar wel mee, maar concentreer me vooral op de huidige spelersgroep. We weten met z’n allen heel goed wat we wel en niet hebben en wat er nog moet gebeuren. Ik vind alleen dat je daar als trainer niet teveel over moet zeuren."