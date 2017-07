Groningen werkt aan 'passende manier' voor rentree

Martijn van der Laan staat voor een terugkeer bij eerstedivisionist SC Cambuur. Eredivisionist FC Groningen gunt de centrale verdediger een frisse start op het oude nest.



Beide partijen zijn in gesprek om het contract te ontbinden en Cambuur wil daarna toeslaan. "Het enige wat ik kan zeggen is dat zowel wij als het kamp Van der Laan hopen deze transferperiode op een passende manier eruit te komen", reageert technisch manager Peter Jeltema tegenover RTV Noord.



De verdediger komt bij FC Groningen niet of nauwelijks aan spelen toe. Van der Laan verruilde SC Veendam in 2011 voor SC Cambuur, waar hij ruim negentig wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Na drie jaar koos hij voor een transfer naar de Trots van het Noorden.