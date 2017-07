'Chelsea gaat clausule gebruiken: 40 miljoen voor Barça-speler'

In Spanje heeft iedere speler verplicht een ontsnappingsclausule in zijn contract staan. Bij de grote sterren zijn die altijd vrijwel onbetaalbaar en worden ze ook slechts sporadisch echt gebruikt, maar sommige spelers zijn door zo'n regeling daadwerkelijk voor een zacht prijsje op te halen.



Sergi Roberto van FC Barcelona bijvoorbeeld. Zijn clausule ligt op een kleine 40 miljoen euro, en Chelsea ruikt nu bloed. Zij vinden de Spanjaard dat bedrag wel waard en willen hem graag naar Engeland halen, zo meldt het Catalaanse medium Sport. Roberto kwam in beeld nadat het vorige target, Danilo van Real Madrid, voor Manchester City koos.



De 25-jarige Spanjaard was het afgelopen seizoen basisspeler bij Barça, maar louter door het gebrek aan een echte rechtsback. Nu Nelson Semedo van SL Benfica is gekocht, dreigt de reservebank weer voor Roberto. Of een contract bij Chelsea, dus.





#Chelsea are willing to pay Sergi Roberto’s €40million release clause. [Sport] pic.twitter.com/iQZAmytQAz — Uber Chelsea FC 🏆 (@UberCheIseaFC) 24 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.