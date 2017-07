Eén Eredivisie-club bevestigt interesse in topschutter Necid

omás Necid keert mogelijk terug in de Nederlandse Eredivisie. Zijn oude club PEC Zwolle hoopt op een hereniging voor het komende seizoen, maar er zijn meer opties om hem op huurbasis te halen.



Necid werd in het seizoen 2014-2015 ondergebracht bij de Zwollenaren en dat resulteerde in een succesvol jaar. De Tsjech ging nadien aan de slag bij het Turkse Bursaspor, maar een comeback bij PEC is nu dus een optie. Dat meldt De Stentor zondagavond.



Het regionale medium baseert zich op informatie van zaakwaarnemer Jiri Muller. Ook ADO Den Haag en FC Twente zouden in de zoektocht naar een aanvallende impuls aan Necid denken. Zijn contract in Turkije loopt nog tot 2019.



Update 17:44 uur

De kans is zeker aanwezig dat Tomas Necid komend seizoen weer op de Nederlandse velden te bewonderen is. Naar aanleiding van de geruchten heeft ADO Den Haag-directeur Jeffrey van As nu erkent dat zijn werkgever wel oren heeft naar een dienstverband met de Tsjechische afmaker.



Dat meldt VI-clubwatcher Reon Boeringa. "Ik heb een tijdje geleden al naar hem geïnformeerd. Een type dat wij zoeken", citeert de journalist Van As van ADO. In de Hofstad zou hij Mike Havenaar, die terugkeerde naar Japan, moeten doen vergeten.





Jeffrey van As bevestigt belangstelling ADO voor Tomas Necid. 'Ik heb een tijdje geleden al naar hem geïnformeerd. Een type dat wij zoeken.' — Reon Boeringa (@reonboeringa) 24 juli 2017