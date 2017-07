Franse oud-topvoetballer geeft NL hoop: "Ajax geeft signaal"

Al een behoorlijke tijd lijkt het Nederlandse voetbal in een gigantische dip te zijn geraakt. Maar uiteindelijk zal het allemaal goed komen, zo belooft voormalig topmiddenvelder Emmanuel Petit.



De Fransman, inmiddels 46 jaar, speelde bij Arsenal en FC Barcelona met veel Oranje-spelers samen. "Bergkamp, Overmars, Kluivert, de broertjes De Boer, Cocu, Reiziger, Bogarde: de individuele klasse waarover Nederland beschikte was ongekend. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat die generatie nooit een prijs gewonnen heeft.."



Tegenwoordig bestaat Oranje uit een stuk minder grote namen. "Het belangrijkste voor die omslag is dat jullie trouw blijven aan hetgeen Nederland in het verleden groot heeft gemaakt", vertelt Petit verder in het ELF Voetbal Magazine. "Aanvallend voetbal, in de geest van Johan Cruijff. Prachtig voetbal in combinatie met een ijzersterke mentaliteit: daar staat Nederland in mijn ogen voor. Als jullie eerder spelers als Cruijff en Bergkamp konden opleiden, dan moet dat in de toekomst ook kunnen."



"Ajax heeft afgelopen seizoen als team laten zien dat Nederland wel degelijk een rooskleurige toekomst wacht. Dat hebben wij Fransen tegen Lyon met eigen ogen kunnen zien. "Om stappen te zetten als land heb je clubprestaties nodig. Wat Ajax heeft gepresteerd, is daarom een positief signaal."