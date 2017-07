"Toen schoot er door me heen: wow, dit is wel even risky.."

Door een zware kruisbandblessure was hij maandenlang van de radar. In de tussentijd haalde Heracles Almelo al Paul Gladon terug, en is topscorer Samuel Armenteros nog altijd contractspeler bij de Tukkers. Het wordt dus knokken voor speelminuten, voor Vincent Vermeij.



"Voor mij is het niet per se fijn om een oude bekende van Heracles als concurrent erbij te hebben", doelt hij in gesprek met de TC Tubantia op Gladon, die terugkwam van het Engelse Wolverhampton Wanderers. "Paul heeft hier al het een en ander laten zien, dat kan het wellicht moeilijker voor mij maken. Maar feit is dat ik het uiteindelijk in eigen hand heb."



"Als ik goed terugkom, me sterk voel en het laat zien op trainingen en tijdens wedstrijden, zullen we het allemaal nog wel zien", vervolgt Vermeij, die tijdens het trainingskamp in Duitsland weer bij de groepstraining aansloot. "Ik maakte ook mijn eerste sliding sinds de blessure, met mijn rechterbeen, dus links ging op de grond."



"Ik dacht er eerst niet bij na, maar eenmaal op de grond schoot er door me heen: wow, dit is wel even risky. Dat moet nog slijten, er moet een moment komen dat je er niet meer bij stilstaat", besluit de oud-speler van De Graafschap (22).