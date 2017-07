Ajax moet toch vrezen voor grillige Balotelli

Ajax moet in de heenwedstrijd tegen OGC Nice 'gewoon' alert zijn op Mario Balotelli. Het gerucht ging dat de Italiaanse spits zou ontbreken door een schorsing, maar dat bericht klopt dus niet.



Balotelli kreeg het voorbije seizoen drie gele kaarten in Europees verband en normaal gesproken levert dat een schorsing op. Echter, volgens de Europese voetbalbond UEFA zijn alle gele kaarten plus schorsingen kwijtgescholden. De oud-speler van AC Milan, Internazionale en Liverpool is dus speelgerechtigd.



De UEFA heeft dit bevestigd aan Ajax Life en Ajax Showtime. Beide clubs treffen elkaar woensdagavond op Franse bodem, een week later op 2 augustus wacht de return in Amsterdam. De winnaar van dit tweeluik mag in de play-offs van de Champions League proberen om het miljoenenbal te bereiken.