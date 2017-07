Ajacied traint weer mee na verrassende wending

De laatste dagen werd Ajax aan meerdere linksbacks, waaronder de Braziliaan Zeca en oude bekende Marvin Zegelaar gelinkt. Niet onlogisch, want Daley Sinkgraven is eigenlijk geen linksback, en een afscheid van Mitchell Dijks lag in de lijn der verwachtingen.



Dat laatste blijkt echter niet het geval. Volgens Mike Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, hebben de Amsterdammers namelijk besloten dat Dijks bij de club blijft en dat er dus géén nieuwe linksback zal komen. "Er is geen betere (haalbare) linksback gevonden", schrijft de journalist op Twitter.



"Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad", reageert de zaakwaarnemer van de oud-Willem II'er, Dick van Burik, bij de krant. "Daar sprak vertrouwen uit."



Update 16:10 uur

Mitchell Dijks is na deze mededeling van Ajax weer terug bij de selectie van Ajax. De linksback deed de traditionele bosloop nog mee, maar ontbrak vervolgens in Oostenrijk gelet op de transferperikelen. Maandag keerde hij weer terug bij de ploeg van trainer Marcel Keizer.