Domper dreigt voor Milik: "Mertens zou dat niet appreciëren"

Arek Milik kijkt halsreikend uit naar het nieuwe seizoen. De Poolse spits is na een lange absentie weer helemaal fit en hoopt een topjaar te draaien, maar dan moet hij wel af zien te rekenen met oud-PSV'er Dries Mertens.



De oud-Ajacied begon goed aan zijn periode bij Napoli, waar hij als vervanger van Gonzalo Higuain prima draaide. Milik viel echter weg met een zware knieblessure en daardoor kwam Mertens in de spits terecht. Met goals aan de lopende band beschaamde de Belg het vertrouwen niet en dat levert status op.



Coach Maurizio Sarri lijkt Mertens in de spits te houden. "Ik kan tegen iemand die 34 goals in één seizoen toch niet zeggen: ga jij maar weer aan de buitenkant spelen. Ik denk niet dat Mertens dat zou appreciëren. Hij heeft bewezen het best uit de verf te komen als diepe spits."