Vitesse begroet zoon Bosz en nog een Eredivisie-bekende

Vitesse heeft Willie Overtoom en Gino Bosz toestemming gegeven om met de beloftenploeg mee te trainen. In de zoektocht naar een nieuwe club mogen zij hun conditie op peil houden in Arnhem, zo meldt De Gelderlander.



Overtoom (30) zit al geruime tijd zonder club. De middenvelder kwam het meest recentelijk uit voor Al-Shamal uit Qatar, waarna de oud-speler van AZ en Heracles Almelo in de zomer van 2016 op straat kwam te staan. Hij kreeg als proefspeler nog wel kansen aangeboden, maar een contract leverde dat niet op.



Bosz speelde op zijn beurt tussen 2011 en 2015 voor Vitesse. De 24-jarige voetballer koos daarna voor Heracles Almelo en SC Cambuur, maar inmiddels is de zoon van Borussia Dortmund-trainer Peter Bosz ook clubloos. Overigens is het tweetal niet in beeld als versterking voor de bekerwinnaar.