El Ahmadi: "Ben blij dat hij nu bij ons speelt"

Feyenoord hoopt het komende seizoen opnieuw hoge ogen te gooien. De landskampioen leunt ook nu op een sterk middenveld, waarbij een Marokkaans tintje mogelijk is met zowel Sofyan Amrabat als aanvoerder Karim El Ahmadi.



Het tweetal kent elkaar al van onderlinge ontmoetingen én de nationale ploeg van Marokko. "Karim is een speler waar ik veel van kan leren, zeker nu hij ook is gaan scoren zoals vorig seizoen", vertelt Amrabat aan RTV Rijnmond. "Hij is één van de belangrijkste spelers geweest in het kampioenschap."



El Ahmadi is op zijn beurt blij met de komst van Amrabat, die tot 2021 tekende in De Kuip. "Sofyan was bij FC Utrecht een lastige tegenstander voor ons. Sterk aan de bal, constant aanwezig. Ik ben blij dat hij nu bij ons speelt."